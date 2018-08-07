Ритейлер показал все новые iPhone 2018 года вживую на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее смартфоны Apple 2018 года выпуска, пока не представленные производителем официально. Ролик опубликовал британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun.





Конечно, в ролике показаны макеты, а не рабочие аппараты. Интересно, что по данным MobileFun, смартфоны новой линейки получат следующие названия: iPhone (2018), iPhone XS и iPhone XS Plus.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.