Ритейлер показал все новые iPhone 2018 года вживую на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее смартфоны Apple 2018 года выпуска, пока не представленные производителем официально. Ролик опубликовал британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun.


Конечно, в ролике показаны макеты, а не рабочие аппараты. Интересно, что по данным MobileFun, смартфоны новой линейки получат следующие названия: iPhone (2018), iPhone XS и iPhone XS Plus.


Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
MobileFun
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