«Билайн», МегаФон и МТС отменяют внутрисетевой роуминг

Похоже, что усилия Федеральная антимонопольная служба Россия по борьбе с внутрисетевым роумингом, наконец-то, принесли плоды. Операторы «Билайн», МегаФон и МТС, практически одновременно, объявили об отмене платы на входящие звонки во внутрисетевом роуминге при поездках по стране.


Сначала заявление сделали «Билайн», МегаФон. У «Билайна» обнуление все входящие звонки в сети оператора за пределами региона подключения станут бесплатными с 20 августа, а у МегаФона — для большей части абонентов изменения вступят в силу до 1 сентября, для оставшейся – в первой половине сентября.

Вслед за «Билайном» и МегаФоном с комментарием выступил и оператор МТС, правда, не назвав точной даты. Как говорится в заявлении пресс-службы, МТС провёл все необходимые подготовительные работы, и «в ближайшее время» входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для его абонентов.

Источник
Билайн
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