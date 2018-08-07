МТС запустил первый терминал для выдачи SIM-карт с распознаванием личности

Оператор МТС сообщил о запуске первого терминала для выдачи SIM-карт с технологией распознавания личности. Он установлен в городе Иннополис в Татарстане.





До конца 2018 года планируется установить около 100 устройств нового образца в десятках российских городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров.

Терминал предназначен для выдачи SIM-карт МТС новым абонентам. Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи.

Для получения SIM-карты, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться, при этом устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме. После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту. Как обещает оператор, время оформления занимает несколько минут.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ. В будущем устройство сможет выдавать SIM-карты иностранным гражданам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

МТС не первый год развивает автоматические системы продажи SIM-карт. Первая версия терминалов для выдачи SIM-карт МТС появилась в 2016 году. Терминалы позволяли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам оператора. На данный момент более 30 подобных устройств работают в Москве, Московской и Калужской областях, а также на Дальнем Востоке.