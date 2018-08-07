Мощный смартфон Xiaomi Pocophone F1 появился в магазинах до анонса

Готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Pocophone F1, пока не представленный производителем официально, начал появляться на сайтах онлайн-ритейлеров. Например, у румынского PC Garage появилось не только описание характеристик, но и живые фотографии с ценой.

Смартфон с кодовым названием Beryllium выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и соотношением сторон 18:9. На задней панели расположена двойная камера с вертикальной организацией.


Xiaomi Pocophone F1 предлагается примерно за 500 евро за версию 6+64 ГБ. Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением 2246 x 1080 пикселей, основной камерой 12+5 Мп и селфи-камерой на 20 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки.

Источник
PC Garage Romania
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смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Pocophone F1

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