Смартфон Nokia 7 Plus начал обновляться до Android 9 Pie

Компания HMD Global начала распространять обновление прошивки до самой свежей версии операционной системы Android 9 Pie для смартфона Nokia 7 Plus. Об этом сообщили пользователи Nokia 7 Plus в Индии.

Обновление с Android 9 Pie имеет объём 1173 МБ. Отметим, что Nokia 7 Plus стал одним из первых смартфонов не от Google, принявших участи в бета-тестировании Android 9 Pie и скорый выход стабильного апдейта был закономерен, но его не ожидали настолько быстро. Впрочем, официального заявления HMD Global на этот счёт пока не было.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie была представлена Google в понедельник вечером. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта.

Источник
NokiaPowerUser
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 7 Plus Android 9.0 Pie

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