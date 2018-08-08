Китайцы слили характеристики смартфона Oppo с экранным сканером отпечатков пальцев

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился список характеристик готовящегося к выпуску смартфона Oppo R17, пока не представленного производителем официально.





Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.





Смартфон получил безрамочный дизайн с экраном, занимающим 91,5% передней панели, причём сканер отпечатков пальцев окажется оптическим и будет встроен прямо в экран. Впрочем, возможна вариация с обычным сканером на задней панели.

Oppo R17 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор общалает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.

Официальный дебют Oppo R17 ожидается до конца августа.