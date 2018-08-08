Иногда они возвращаются: TCL возродит смартфоны Palm

Слухи о том, что компания TCL Communication может выпустить смартфон под культовым брендом Palm во второй половине 2018 года получили подтверждение. Смартфон Palm получил сертификацию ряда регуляторов.





Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документацию на модель с номером PVG100, про неё имеется запись, что она «разработана Palm в Сан-Франциско» и «произведена в Китае».





Организация Bluetooth SIG сертифицировала модель Palm с названием Pepito, отмечается, что это смартфон и мобильный компаньон. Пока неясно, Palm Pepito — это только кодовое название или смартфон появится под ним на полках магазинов. Также устройство было замечено в базе данных Wi-Fi Alliance с пометкой о поддержке двух диапазонного Wi-Fi и операционной системы Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.

Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.