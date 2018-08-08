Названы сроки выпуска смартфона Hydrogen One с голографическим дисплеем

Производитель профессиональных камер Red, наконец, определился со сроками выпуска своего первого смартфона. Напомним, изначально долгострой под названием Red Hydrogen One был представлен ещё в июле 2017 года, его главной изюминкой стал голографический дисплей.


Ранее Red планировала выпустить Hydrogen One в первом квартале 2018 года, но этого так и не произошло. Теперь производитель назвал новые сроки. Смартфон станет доступен через американских операторов AT&T и Verizon и мексиканского Telcel.

В США розничные продажи стартуют 2 ноября, но доставка смартфона по предварительным заказам начнётся раньше — с 9 октября. Речь идёт о алюминиевой версии за 1 295 долларов США. Более дорогая титановая вариация ожидается только в 2019 году и в ограниченных количествах.

Напомним, 5,7-дюймовый голографический дисплей Red Hydrogen One позволяет на лету переключаться между обычным 2D-контентом, 3D, голографическим изображением и интерактивными играми. Hydrogen One является модульным смартфоном, к нему можно покупатель модули для улучшения тех или иных свойств. Гаджет будет совместим с камерами Red – такими, как Scarlet, EPIC, Weapon. Имеется USB Type-C порт и джек для наушников.

Источник
H4Vuser.net
Теги
смартфон ANDROID red

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