Samsung огласила список смартфонов, которые получат обновление до Android 8 Oreo только в 2019 году

Компания Samsung обнародовала список своих смартфонов, которые ещё могут рассчитывать получить обновление до операционной системы Android 8 Oreo.


Отметим, что стабильная версия следующей версии ОС, Android 9 Pie, была представлена Google в понедельник вечером и уже начала распространяться первым смартфонам.

Всего в роадмапе Samsung на апдейт Android Oreo присутствуют дюжина смартфонов среднего уровня, некоторые из них были выпущены в 2016 году. Семь из двенадцати этих смартфонов дебютировали с Android 6 Marshmallow «на борту», а затем получили Android 7 Nougat.

Итак, Samsung планирует выпустить обновление прошивки с Android 8 Oreo для следующих смартфонов:

  • Galaxy J7 Neo в декабре 2018 года
  • Galaxy Tab A 2017 в январе 2019 года
  • Galaxy A9 Pro 2016 в январе 2019 года
  • Galaxy C7 Pro в январе 2019 года
  • Galaxy C9 Pro в январе 2019 года
  • Galaxy J2 2018 в январе 2019 года
  • Galaxy On5 2016 в январе 2019 года
  • Galaxy On7 2016 в январе 2019 года
  • Galaxy J7 2018 в январе 2019 года
  • Galaxy J7 2017 в январе 2019 года
  • Galaxy J7 Max в феврале 2019 года
  • Galaxy J7 2016 в марте 2019 года
Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 8.0 Oreo

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