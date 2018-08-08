Samsung огласила список смартфонов, которые получат обновление до Android 8 Oreo только в 2019 году

Компания Samsung обнародовала список своих смартфонов, которые ещё могут рассчитывать получить обновление до операционной системы Android 8 Oreo.

Отметим, что стабильная версия следующей версии ОС, Android 9 Pie, была представлена Google в понедельник вечером и уже начала распространяться первым смартфонам.

Всего в роадмапе Samsung на апдейт Android Oreo присутствуют дюжина смартфонов среднего уровня, некоторые из них были выпущены в 2016 году. Семь из двенадцати этих смартфонов дебютировали с Android 6 Marshmallow «на борту», а затем получили Android 7 Nougat.

Итак, Samsung планирует выпустить обновление прошивки с Android 8 Oreo для следующих смартфонов:

Galaxy J7 Neo в декабре 2018 года

Galaxy Tab A 2017 в январе 2019 года

Galaxy A9 Pro 2016 в январе 2019 года

Galaxy C7 Pro в январе 2019 года

Galaxy C9 Pro в январе 2019 года

Galaxy J2 2018 в январе 2019 года

Galaxy On5 2016 в январе 2019 года

Galaxy On7 2016 в январе 2019 года

Galaxy J7 2018 в январе 2019 года

Galaxy J7 2017 в январе 2019 года

Galaxy J7 Max в феврале 2019 года

Galaxy J7 2016 в марте 2019 года