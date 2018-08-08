Самый безрамочный смартфон Xiaomi обновляется до Android 9 Pie

В понедельник Google представила свою новую операционную систему Android 9 Pie, и в тот же день компания Xiaomi подтвердила, что безрамочный Mi Mix 2S станет первым её смартфоном, получившим свежайшую прошивку MIUI 10 на базе новой Android 9 Pie. Некоторые пользователи Xiaomi Mi Mix 2S уже начали получать обновление под номером 10 8.8.7 на базе Android 9 Pie в Китае.



Правда, речь пока идёт о бета-версии прошивки MIUI 10. В Китае апдейт распространяется «по воздуху», чтобы быстрее обновиться до бета-версии международной прошивки с Android 9 Pie, пользователям можно самостоятельно зайти на официальный форум MIUI или через специальное приложение.


Как ожидается, также вскоре обновление до Android 9 Pie выйдет для смартфонов Xiaomi Mi A1 и Mi A2 на платформе Android One.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2s Android 9.0 Pie

Комментарии

Материалы по теме

Google выпустила финальную версию нового Android

7 августа

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названы сроки выпуска смартфона Hydrogen One с голографическим дисплеем
Названа дата выхода Nokia 6.1 Plus
Meizu представила смартфоны со сканером отпечатков пальцев прямо в экране

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 66
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 43