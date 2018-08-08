Самый безрамочный смартфон Xiaomi обновляется до Android 9 Pie

В понедельник Google представила свою новую операционную систему Android 9 Pie, и в тот же день компания Xiaomi подтвердила, что безрамочный Mi Mix 2S станет первым её смартфоном, получившим свежайшую прошивку MIUI 10 на базе новой Android 9 Pie. Некоторые пользователи Xiaomi Mi Mix 2S уже начали получать обновление под номером 10 8.8.7 на базе Android 9 Pie в Китае.







Правда, речь пока идёт о бета-версии прошивки MIUI 10. В Китае апдейт распространяется «по воздуху», чтобы быстрее обновиться до бета-версии международной прошивки с Android 9 Pie, пользователям можно самостоятельно зайти на официальный форум MIUI или через специальное приложение.





Как ожидается, также вскоре обновление до Android 9 Pie выйдет для смартфонов Xiaomi Mi A1 и Mi A2 на платформе Android One.