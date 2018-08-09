В России создан iPhone X с золотым вращающимся вентилем

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил дизайн iPhone X с вращающимся вентилем на корпусе ко Дню Нефтяника.





2 сентября в России отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. К этому празднику Caviar подготовил серию смартфонов: посвященных добыче газа и нефти, среди них — iPhone X с золотым вентилем, который вмонтирован в корпус устройства и способен вращаться.

В центре корпуса, покрытого золотом, изображена черная капля, символизирующая нефть,в нижней части размещено, рельефное изображение нефтедобывающих платформ, а в центре корпуса проходит «труба», на которой помещен объемный вентиль, который можно приводить в движение.

На золотой табличке выгравированна надпись «Вашим санкциям труба». Как отмечают дизайнеры Caviar, история надписи восходит к 1983 году, когда в ответ на Американские санкции, газодобытчики в СССР, оставили на газопроводе в Сибири надпись «Вашим санкциям труба, г-н Рейган».

Смартфон Caviar iPhone X Golden Tube серии Wealth of Russia предлагается за 289 тысяч рублей за версию с 64 ГБ и 304 тысяч рублей за 256 ГБ.