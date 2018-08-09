В России распаковали Google Pixel 3 XL на видео

В сети появилось небольшое видео распаковки готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3 XL, пока не представленного компанией Google официально.


Судя по надписи на бумажке из ролика, «распаковка» была произведена где-то в России. Ролик подтверждает безрамочный дизайн смартфона с вырезом экрана, а также только одинарную, а не двойную, камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Google Pixel 3 XL оснащается экраном с разрешением 1440 x 2960 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

Официальный дебют Google Pixel 3 и Pixel 3 XL ожидается 4 октября 2018 года.

Источник
YouTube
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