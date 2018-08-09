Qualcomm выпустила мощный процессор для смартфонов среднего класса

Компания Qualcomm представила новый процессор для смартфонов среднего уровня. Чипсет Snapdragon 670 получил ряд продвинутых возможностей, в том числе технологий на базе искусственного интеллекта.


В основе платформы Snapdragon 670 — процессор Kryo 360. В нём используется два высокопроизводительных ядра с частотой до 2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с частотой до 1,7 ГГц. По словам компании, эта версия Kryo способна обеспечить производительность на 15% выше, чем процессоры предыдущего поколения. В чипе используется графика Adreno 615.

Snapdragon 670 стала первой платформой из 600-й линейки, в которой используется процессор обработки изображения Qualcomm Spectra 250, второе поколение фирменного процессора. Spectra 250 поддерживает большинство современных функций, включая шумоподавление, стабилизацию изображения и активное измерение глубины сцены.

Пользователи также смогут записывать видео с применением технологии Ultra HD Video Capture, которая требует на 30% меньше энергии, чем ее предшественница. Qualcomm Spectra 250 поддерживает 25-мегапиксельные одиночные или 16-мегапиксельные сдвоенные модули камеры.

Snapdragon 670 оснащен LTE-модемом X12, который поддерживает скорость загрузки до 600 Мбит/с и до 150 Мбит/с в восходящем канале. Он автоматически переключается между LTE и Wi-Fi, в зависимости от того, в какой из сетей в данный момент выше скорость передачи данных и качество сигнала.

В Snapdragon 670 применяется тот же процессор обработки сигналов Qualcomm Hexagon 685, что и в мобильных платформах более высокого класса. Он постоянно включен и помогает эффективно управлять работой датчиков. В чип интегрирован AI Engine третьего поколения, который увеличивает производительность ИИ-приложений в 1,8 раз по сравнению с мобильными платформами предыдущего поколения.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 670 уже вышла на рынок. Устройства на её основе появятся в продаже в 2018 году.

Источник
Qualcomm
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