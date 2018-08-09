Vivo начнёт обновлять смартфоны до Android 9.0 Pie к зиме

Китайская компания Vivo подтвердила свои планы по обновлению своих смартфонов до свежайшей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidAuthority, получивший официальный ответ Vivo в электронном письме.





Vivo собирается начать распространение обновления прошивки с Android 9.0 Pie в четвёртом квартале 2018 года. Конкретики компания пока не раскрыла. Тем не менее, предположительно, первым обновится безрамочный смартфон Vivo X21. Также среди первых смартфонов с новой ОС может оказаться Vivo Nex с выдвижной фронтальной камерой.

Отметим, что стабильная версия следующей версии ОС, Android 9 Pie, была представлена Google в понедельник вечером и уже начала распространяться для первых смартфонов.