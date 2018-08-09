Мощный смартфон Xiaomi Pocophone F1 показался на детальном видео

В сети появился почти десятиминутный ролик, в котором показывается готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Pocophone F1, пока не представленный производителем официально.





Ролик с распаковкой показывает основные особенности будущей новинки. В нём представлена чёрная версия смартфон в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. В коробке также имеются чёрный силиконовый чехол, адаптер на 18 Вт, USB Type-C и инструмент для извлечения SIM-карты.

Смартфон с кодовым названием Beryllium выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и соотношением сторон 18:9. На задней панели расположена двойная камера с вертикальной организацией. Он оснащается 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и селфи-камерой на 20 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки