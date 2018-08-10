Новое видео с Google Pixel 3 XL показало огромный 6,7-дюймовый дисплей

В сети появилось новое видео-превью с готовящимся к выпуску смартфоном Pixel 3 XL, пока не представленным компанией Google официально. Ролик опубликовал техно-блогер Иван Лучков на своём канале Telegram.


Ролик открыл интересные подробности о смартфоне. Так, запущенный на нём бенчмарк показал диагональ 6,7 дюйма, вместо ожидаемой ранее 6,2 дюйма. Разрешение составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Источник
LuchkovCh
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смартфон ANDROID Google Google Pixel 3 Pixel 3 Google Pixel 3 XL Pixel 3 XL

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