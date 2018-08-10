Экранные сканеры отпечатков пальцев скоро начнут появляться в недорогих смартфонах

Смартфоны со сканерами отпечатков пальцев, интегрированными прямо в экран, выпустили уже несколько производителей, включая Vivo, Huawei, Xiaomi и Meizu. Все они относятся к флагманской категории. Но скоро ситуация изменится и экранный сканер станет не редкостью в моделях среднего уровня.





Об этом свидетельствуют данные, полученные тайваньским ресурсом DigiTimes, хорошо известным своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

В текущем году ожидается, что поставки экранных сенсоров достигнут 42 миллионов, а в 2019 году — уже 100 миллионов. Это позволит рассматривать технологию как «стандартную» не только для топовых моделей, но и недорогих смартфонов.

Отметим, в сети уже появлялись слухи, что Samsung собирается «обкатать» экранные сканеры на новом поколении смартфонов-середнячков серии Galaxy A, прежде чем запускать технологию во флагманском Galaxy S10.