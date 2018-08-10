Новый смартфон Palm окажется по-настоящему компактным

В сети появились новые подробности о новом смартфоне под культовым брендом Palm. Ими поделился профильный ресурс AndroidPolice.


Производителем смартфона станет компания TCL Communication, он носит кодовое название Pepito. По данным источника, смартфон окажется миниатюрным. Он получит 3,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720p и аккумулятор на 800 мАч. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Напомним, это будет первый смартфон Palm с анонса модели Palm Pre 3 в 2011 году. Согласно более ранним утечкам, первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.

Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон ANDROID PALM TCL

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