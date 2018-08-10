Россияне стали чаще менять старые смартфоны на новые с доплатой

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» отчиталась о заметном росте популярности программы trade-in в России. Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе trade-in обменяли на новые аппараты покупатели, выросло более чем в 65 раз.





По словам Дагмара Иванова, коммерческий директор объединённой компании, во втором квартале 2017 года на обмен принесли около 1500 аппаратов, а в апреле-июне 2018 года — уже порядка 100 000 шт.

В магазинах сети на данный момент принимаются смартфоны не только Apple и Samsung, но также и Huawei/Honor, LG, Xiaomi, Nokia, OPPO и Sony. Кроме того, сдать по trade-in в Связном теперь можно также iPad и планшеты бренда Huawei. Можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в trade-in планшет, а в магазинах Cstore — MacBook и iMac.

По итогам второго квартала 2018 года клиенты Связного чаще всего меняли устройства на смартфоны Samsung — их доля в общем количестве приобретенных устройств составила 53%. На втором месте оказались iPhone — 38% приобретенных устройств по программе trade-in. Замыкают тройку смартфоны Sony Xperia и 8% от общего количества приобретенных устройств по программе trade-in. Популярностью пользовались и смартфоны брендов Xiaomi, Nokia, а также iPad и iMac. Во втором квартале 2018 года клиенты Связного сдавали по trade-in преимущественно продукцию Apple — 56% от общего количества сданных устройств, у бренда Samsung доля составила 35%. Также клиенты сдавали устройств брендов Sony, LG, Xiaomi, Nokia и Huawei/Honor.