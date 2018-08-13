HTC назвала смартфоны, которые обновятся до Android 9.0 Pie

Компания HTC назвала свои первые смартфоны, которые точно обновятся до свежей операционной системы Android 9.0 Pie.


В список «счастливчиков» вошли смартфоны HTC U12+, U11+, U11 и U11 life (платформа Android One). Сроки выхода обновлений будут объявлены позже. Отметим, что HTC 10 получил апдейт до Android Oreo, хотя изначально работал на Android 6.0 Marshmallow, но до Android 9.0 Pie он, судя по всему, уже не обновится.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U12+ Android 9.0 Pie

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

Google выпустила финальную версию нового Android

7 августа

HTC представила безрамочный U11+

2 ноября 2017

HTC представила безрамочный смартфон U11 EYEs

15 января

Безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+ представлены официально

20 марта

Блокчейн-смартфон HTC дебютирует осенью

11 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Характеристики тройной камеры новых Samsung Galaxy A утекли в сеть
Samsung пообещала, что Galaxy Note 9 не будет взрываться
Рассекречена внешность Huawei Mate 20 Lite

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 68
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44