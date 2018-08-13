HTC назвала смартфоны, которые обновятся до Android 9.0 Pie

Компания HTC назвала свои первые смартфоны, которые точно обновятся до свежей операционной системы Android 9.0 Pie.





В список «счастливчиков» вошли смартфоны HTC U12+, U11+, U11 и U11 life (платформа Android One). Сроки выхода обновлений будут объявлены позже. Отметим, что HTC 10 получил апдейт до Android Oreo, хотя изначально работал на Android 6.0 Marshmallow, но до Android 9.0 Pie он, судя по всему, уже не обновится.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.