Характеристики тройной камеры новых Samsung Galaxy A утекли в сеть

Как минимум один смартфон серии Galaxy A 2019 года получит тройную камеру с основным сенсором разрешением 32 Мп. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews.


32-мегапиксельный модуль будет дополняться сенсорами на 8 и 5 Мп. На данный момент самое высокое разрешение в смартфонах Samsung наблюдается в Galaxy A9 Star с основной камерой 24+16 Мп и 24-мегапиксельной фронтальной.

Ранее уже сообщалось, что компания Samsung Electronics рассматривает возможность использовать флагманские функции в серии недорогих смартфонов Galaxy A 2019 до того, как внедрить их в топовую линейку Galaxy S. Речь шла о тройной основной камере и интегрированном прямо в экран сканере отпечатков пальцев.

Тройная камера с сверхширокоугольным модулем призвана значительно улучшить пейзажные фото. Она должна также появиться в будущем Galaxy S10+. Также экранный сканер могут сначала «обкатать» на Galaxy A, прежде чем запустить во флагманских Galaxy S10.

Источник
ETNews
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