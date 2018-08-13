Samsung снова посмеялась над iPhone X

Компания Samsung продолжила свою кампанию Ingenius, выпустив ещё два рекламных ролика, критикующих iPhone X и консультантов в розничных магазинах Apple Store.

В первом ролике под названием Power посетитель говорит консультанту, что Galaxy Note «по-настоящему мощный», на это консультант отвечает, что по его мнению «мощный» означает «способный разблокировать смартфон с помощью лица», на это посетитель отвечает, что Galaxy Note тоже это умеет. Затем консультант отмечает, что в iOS 12 есть возможность связаться через FaceTime с 32 собеседниками, а посетитель отвечает: «Почему я вообще могу этого захотеть?».

Во втором ролике под названием Pen посетительница спрашивает о разнице между Apple Pencil и S Pen, которым комплектуется Galaxy Note 9. Консультант честно отвечает, что Apple Pencil работает только с iPad. А на вопрос посетительницы, что же ей использовать со смартфоном, предлагает воспользоваться своими пальцами.

В более ранних роликах Ingenius корейский производитель уже успел поиздеваться над вырезом экрана iPhone X, отсутствием слота для карты памяти, режима многозадачности как у планшета, разъёма для наушников, более медленным LTE и более простой камерой.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон Apple Samsung iPhone фейспалм iPhone X Samsung Galaxy Note 9

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