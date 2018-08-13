Названы смартфоны Sony, которые первыми получат Android 9.0 Pie

Компания Sony назвала свои смартфоны, которые первыми обновятся до свежей операционной системы Android 9.0 Pie. Шесть моделей начнут получать апдейт с сентября по ноябрь 2018 года.


В список «счастливчиков» вошли смартфоны Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact и Xperia XZ Premium.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID SONY Android 9.0 Pie Sony Xperia XZ2 Premium

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