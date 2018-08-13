Xiaomi назвала дату выхода самого дешёвого смартфона с Snapdragon 845

Компания Xiaomi начала активно продвигать свой новый суббренд Poco в Индии и Pocophone для международного рынка. В соцсетях для них уже заведены официальные аккаунты. Кроме того, названа дата первого смартфона в этой линейке.


Информацией поделился индийский аккаунт Poco в Twitter. Анонс Poco F1 состоится в Индии 22 августа 2018 года.

Согласно более ранним утечкам, Poco F1 или Pocophone F1 может стать самым доступным смартфоном на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. В Европе его цена может составить 420 евро за версию 6+64 ГБ и 460 евро за 6+128 ГБ. Для сравнения, OnePlus 6 продаётся за 519 евро за 6+64 ГБ.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением 2246 x 1080 пикселей, основной камерой 12+5 Мп и селфи-камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки.

Источник
POCO India
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Pocophone F1

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