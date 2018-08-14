HTC планирует отказаться от производства смартфонов

Компания HTC может передать на сторону производство своих смартфонов. Об этом говорят сведения, опубликованные в Twitter разработчиком под ником LlabTooFeR, известным своей точностью в предсказаниях.

HTC U11 Life
HTC U11 Life

По данным источника, новый смартфон среднего уровня под кодовым названием Imagine Life выйдет в продажу как HTC U12 Life и будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. При этом смартфон будет произведён по схеме ODM у стороннего производителя.

Отметим, многие известные бренды уже прибегали к подобной практике — отдавали производство бюджетных устройств сторонним компаниям. Среди таких брендов присутствуют, например, LG, Lenovo, Xiaomi, Meizu, и Huawei. Подобный шаг ожидается до конца года и от Samsung.

Как ожидается, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно.

Источник
LlabTooFeR
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U12 Life

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая 2017

HTC представила безрамочный U11+

2 ноября 2017

HTC представила безрамочный смартфон U11 EYEs

15 января

Безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+ представлены официально

20 марта

Блокчейн-смартфон HTC дебютирует осенью

11 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфон Motorola P30 рассекречен за день до анонса
Alcatel выпустила безрамочный смартфон с большим аккумулятором
Объявлена дата прекращения работы оператора VK Mobile

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 69
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44