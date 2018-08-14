Смартфон Motorola P30 рассекречен за день до анонса

На китайском сайте Motorola появилось описание смартфона Motorola P30, пока не представленного производителем официально. Информация, явно, появилась раньше времени и довольно быстро была убрана из общего доступа. Тем не менее, она успела разлететься по сети.


Motorola P30 станет первым смартфоном Motorola с вырезом дисплея в стиле iPhone X. Он оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:0, двойной основной камерой 16+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает объёмом 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 155,8 х 75,9 х 8,9 мм, а вес — 170 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют смартфонов Motorola P30, P30 Play и P30 Note ожидается 15 августа 2018 года.

Источник
Motorola
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA

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