МТС выпустил тариф с «полным безлимитом», но всё равно обманул

Оператор МТС объявил о запуске нового тарифа под названием «Тарифище». Главной заявленной особенностью в нём стал безлимитный интернет. Однако вскоре оказалось, что «безлимит» у Тарифища с ограничениями.


Абоненты обнаружили лимит при попытке подключения через мобильное приложение МТС. В приложении прописано ограничение в 30 ГБ в месяц.


Кроме того, в поездках по России при исчерпании 500 МБ в день скорость доступа к сети ограничивается до 128 Кбит/сек до конца календарного дня. Тарифище также не предназначен для модема и если SIM-карта c тарифом используется в модеме, то доступ в интернет ограничен. Кроме того, при попытке раздать интернет в рамках услуги «Единый интернет», то объем интернета-трафика, который абонент может предоставить в пользование участникам, ограничивается объемом 10 ГБ в месяц.

Абонентская плата на Тарифище стартует от 650 рублей в месяц с пакетом в 500 минут и 500 SMS.

Источник
МТС
Теги
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