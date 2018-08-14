Объявлена российская цена на первый смартфон Sony с большим безрамочным экраном

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале приёма предварительных заказов на смартфон Xperia XA2 Plus в России Это её первый смартфон с большим безрамочным экраном, выпускавшийся ранее XA2 Ultra (обзоримел стандартное соотношение сторон 16:9.

Как отмечает производитель, это также первый смартфон среднеценовой линейки Xperia с возможностью воспроизведения Hi-Res Audio и технологией DSEE HX, которая автоматически улучшает качество цифрового звука MP3-файлов и сжатых аудиоданных.


Sony Xperia XA2 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, 23-мегапиксельной основной камерой с большим сенсором Exmor RS размером 1/2,3 дюйма, 8-мегапиксельной фронтальной камерой со сверхширокоугольным объективом на 120°.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3580 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Размеры составляют 157 x 75 x 9,6 мм, а вес — 205 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, FM-радио, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Оформить предзаказ на смартфон Xperia XA2 Plus Dual SIM по цене 29990 рублей можно в период с 15 августа по 12 сентября. Он предлагается в четырех цветах: серебристый, чёрный, золотистый и зеленый.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID Россия SONY Sony Xperia XA2 Plus

Комментарии

Материалы по теме

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая 2017

ASUS объявила цены на ZenFone Max Pro с мощным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

26 июня

Sony выпускает в России самый доступный LTE-смартфон Xperia

10 апреля 2013

Sony выпускает флагманский смартфон Xperia Z2 в России

22 апреля 2014

Sony представила смартфоны Xperia E3 и E3 Dual в России

18 сентября 2014

Sony рассказала, почему её флагман стоит 80 тысяч рублей

11 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
HTC планирует отказаться от производства смартфонов
Смартфон Motorola P30 рассекречен за день до анонса
Alcatel выпустила безрамочный смартфон с большим аккумулятором

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 69
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44