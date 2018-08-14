Объявлена дата прекращения работы оператора VK Mobile

Оператор МегаФон объявил дату закрытия проекта виртуального оператора VK Mobile, продвигаемого социальной сетью ВКонтакте. VK Mobile прекратит работу 14 сентября 2018 года.





Его абоненты могут бесплатно заменить свою SIM-карту с сохранением номера в салоне МегаФона и подключить любой другой тариф оператора. При выборе тарифа из линейки «Включайся!» клиент получает скидку 20% на абонентскую плату.

Напомним, соцсеть ВКонтакте запустила виртуального оператора VK Mobile на инфраструктуре МегаФона 15 июля 2017 года. Таким образом, оператор проработал чуть больше года. В середине марта МегаФон сообщил о грядущем закрытии проекта, а с 30 марта VK Mobile прекратил подключать новых абонентов.