Самый большой iPhone и дешёвый iPhone 2018 года и продемонстрировали на видео

В сети появился новое видео с демонстрацией двух новых смартфонов Apple, пока не представленных производителем официально. Ролик опубликовал профильный ресурс MacRumors.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.





На видео показаны 6,1-дюймовый недорогой iPhone 9 с LCD-дисплеем и самый старший iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном. Конечно, в ролике показаны макеты, а не рабочие аппараты. Макетом нового 5,8-дюймового iPhone авторы ролика не стали заморачиваться, поскольку он выглядит в точности как существующий iPhone X. Именно с реальным iPhone X и сравнили дополнительно макеты iPhone 9 и iPhone X Plus.