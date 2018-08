Google выпустила облегченный Android 9 Pie (Go Edition) для бюджетных смартфонов

Компания Google представила версию Go edition для самой свежей версии операционной системы Android 9 Pie. Как и прошлогодняя Android Oreo (Go Edition), новая Android 9 Pie (Go edition) предназначена для бюджетных маломощных смартфонов.





При этом Android 9 Pie (Go edition) приносит дополнительные 500 МБ свободного пространства на накопителе по сравнению с Android Oreo (Go Edition) и более чем вдвое по сравнению со стандартной ОС, ускоренную загрузку и другие новшества.

Обновились и ключевые приложения. Так в Google Go появилась возможность зачитывать веб-страницы вслух с выделением цветом каждого читаемого слова.





YouTube Go предлагает новый режим галереи для загруженного контента. Maps Go предлагает пошаговую навигацию, как для автомобильных маршрутов, так и для автобусных и пешеходных, в том числе при нестабильном подключении к сети. приложение Files Go научилось передавать данные с устройства на устройство без мобильной связи.





Assistant Go начал поддерживать дополнительные языки, включая испанский, бразильский, португальский и индонезийский, а также получил новые возможности вроде добавления напоминаний, контроля Bluetooth, камеры и вспышки. Приложение Android Messages стало на 50% легче, а Телефон включает определение звонящего и спама.





Первые смартфоны с Android Pie (Go Edition) появятся в продаже осенью, а обновление начнётся ближе к концу года.