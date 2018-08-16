«Билайн» предлагает безлимитный интернет за приход в офис

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») объявила о запуске опции «Безлимитный интернет» для абонентов тарифов «ВСЁмоё!».


Как обещает оператор, подключить опцию «Безлимитный интернет» можно без дополнительной абонентской платы и платы за подключение. Она входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.

Опция доступна для подключения на тарифах линейки «ВСЁмоё!», начиная с тарифа ВСЁмоё 1» или «ВСЁмоё2», в зависимости от региона.

Интересно, что подключить «Безлимитный интернет» можно только в салонах «Билайн» с помощью сотрудника оператора, её нельзя включить самостоятельно в личном кабинете на сайте «Билайна», в мобильном приложении или USSD-командой.

Стоит отметить, что опция недоступна для тарифов линейки «ВСЁ в одном», «ВСЁмоё для планшета», «ВСЁмоё для компьютера», «Всёшечка». Также на тарифе недоступна раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth и USB. А при подключенной услуге «Общий пакет услуг для любых устройств» объем трафика для абонентов тарифа «ВСЁ для семьи» ограничивается основным пакетом трафика по тарифу.

Источник
Билайн
Теги
Россия билайн сотовая связь вымпелком

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