«Билайн» предлагает безлимитный интернет за приход в офис

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») объявила о запуске опции «Безлимитный интернет» для абонентов тарифов «ВСЁмоё!».





Как обещает оператор, подключить опцию «Безлимитный интернет» можно без дополнительной абонентской платы и платы за подключение. Она входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.

Опция доступна для подключения на тарифах линейки «ВСЁмоё!», начиная с тарифа ВСЁмоё 1» или «ВСЁмоё2», в зависимости от региона.

Интересно, что подключить «Безлимитный интернет» можно только в салонах «Билайн» с помощью сотрудника оператора, её нельзя включить самостоятельно в личном кабинете на сайте «Билайна», в мобильном приложении или USSD-командой.

Стоит отметить, что опция недоступна для тарифов линейки «ВСЁ в одном», «ВСЁмоё для планшета», «ВСЁмоё для компьютера», «Всёшечка». Также на тарифе недоступна раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth и USB. А при подключенной услуге «Общий пакет услуг для любых устройств» объем трафика для абонентов тарифа «ВСЁ для семьи» ограничивается основным пакетом трафика по тарифу.