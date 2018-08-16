Ритейлер рассекретил Huawei Mate 20

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Mate 20, который пока не был представлен официально. Их опубликовал онлайн-магазин Giztop, включая изображение смартфона и цену.


На Giztop модель Huawei Mate 20 оценена в 999 долларов США и отмечается, что смартфон не будет доступен до конца сентября 2018 года.


По данным источника, Huawei Mate 20 оснащается 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD. Он станет первым смартфоном на базе фирменного топового процессора HiSilicon Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Смартфон получит тройную основную камеру Leica на 40 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп. Опции памяти включают 6+128 ГБ и 8+256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч с возможностью быстрой подзарядки. Смартфон работает под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Официальный дебют серии смартфоновHuawei Mate 20 ожидается в октябре 2018 года.

Источник
Giztop
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