Motorola назвала смартфоны, которые получат Android 9.0 Pie

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, назвала список смартфонов, которые получат обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 9.0 Pie.





Обновление начнётся осенью. Апдейт получат следующие модели: Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force Edition, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6, Moto G6 Play.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.