Названы сроки выхода и цена фирменного смартфона Яндекса

Компания Яндекс начала переговоры с потенциальными партнёрами по продаже своего фирменного смартфона. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Yandex Launcher
Yandex Launcher

Яндекс обсуждает продажи с розничными сетями МТС, МегаФона», Вымпелкома и группой «М.видео-Эльдорадо». При этом компания требует минимальных наценок и договориться с рителерами пока не удаётся.

Изначально Яндекс собирался импортировать первую партию смартфона осенью. В начале переговоров обсуждалась цена 14 990 рублей, но из-за курса доллара она выросла до 16 990 рбулей. Правда, другой источник сообщил о цене на уровне 20 тысяч рублей. 

Напомним, в июле на сайте Евразийской экономической комиссии появилась запись о сертификации смартфона под названием Яндекс.Телефон торговой марки «Яндекс» с модельным номером YNDX-000SB. В качестве изготовителя указана компания Yandex Services, зарегистрированная в Швейцарии. Ранее она же подавала аналогичную заявку на Яндекс.Станцию, которая стала первым аппаратным продуктом Яндекса.

Источник
Ведомости
Теги
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