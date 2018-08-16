Названы сроки выхода и цена фирменного смартфона Яндекса

Компания Яндекс начала переговоры с потенциальными партнёрами по продаже своего фирменного смартфона. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Yandex Launcher

Яндекс обсуждает продажи с розничными сетями МТС, МегаФона», Вымпелкома и группой «М.видео-Эльдорадо». При этом компания требует минимальных наценок и договориться с рителерами пока не удаётся.

Изначально Яндекс собирался импортировать первую партию смартфона осенью. В начале переговоров обсуждалась цена 14 990 рублей, но из-за курса доллара она выросла до 16 990 рбулей. Правда, другой источник сообщил о цене на уровне 20 тысяч рублей.

Напомним, в июле на сайте Евразийской экономической комиссии появилась запись о сертификации смартфона под названием Яндекс.Телефон торговой марки «Яндекс» с модельным номером YNDX-000SB. В качестве изготовителя указана компания Yandex Services, зарегистрированная в Швейцарии. Ранее она же подавала аналогичную заявку на Яндекс.Станцию, которая стала первым аппаратным продуктом Яндекса.