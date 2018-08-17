В Gmail для Android появился конфиденциальный режим

Разработчики мобильной электронной почты Gmail для Android запустили новую возможность — конфиденциальный режим. Об этом сообщается в официальном аккаунте Gmail в Twitter.





Напомним, конфиденциальный режим позволяет настроить параметры безопасности, например задать срок доступа к письму, включить доступ по коду или запретить пересылку. Если отправить письмо с такой защитой, получатель увидит уведомление о заданных ограничениях.





Конфиденциальный режим в Gmail для Android активируется при написании письма через меню в правом верхнем углу. Там можно настроить ограничения, например, срок действия или код доступа. Они будут действовать и для письма, и для прикрепленных файлов.

Если выбрать «Без SMS», пользователи Gmail смогут сразу открыть письмо. Пользователи сторонних сервисов (не Gmail) получат код доступа по электронной почте. Если выбрать «Код доступа из SMS», код будет отправляться получателям в SMS, для этого потребуется ввести номера телефонов получателей.