Huawei назвала сроки дебюта флагманских смартфонов Mate 20

Компания Huawei подтвердила, что флагманские смартфоны серии Mate 20 будут базироваться на базе нового фирменного чипа HiSilicon Kirin 980 и дебютируют в октябре. Точнее, об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в распространённом официальном сообщении.


Он также отметил, что Kirin 980 уже близок к релизу. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.


Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Источник
Gearburn
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