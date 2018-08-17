Nokia назвала дату анонса «самого ожидаемого» смартфона

Компания HMD Global объявила дату своего следующего большого анонса. Тизер мероприятия опубликован в официальном аккаунте Nokia Mobile в Twitter.


Компания опубликовала изображение с очертаниями смартфона и подписью «Готовы представить самый ожидаемый телефон». В сопровождающей заметке отмечается, что мероприятие назначено на 21 августа 2018 года, вторник на следующей неделе.

Хотя название новинки не раскрывается, ожидается, что ей станет флагманский смартфон Nokia 9. Согласно более ранним слухам, он получит безрамочный OLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, топовый процессор Snapdragon 845 от Qualcomm. Относительно камеры строятся разные предположения — от тройной до совсем сложной камеры с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light.

Источник
Nokia Mobile
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 9

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Бюджетный безрамочник Nokia представлен официально

18 июля

Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 поступил в продажу

13 августа

Самый дешёвый смартфон Nokia уже можно купить в России

16 июля

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Производитель чехлов показал Sony Xperia XZ3 с одинарной камерой
Oppo показала смартфон с тройной камерой до анонса
Операторов заставят перейти на SIM-карты c российским шифрованием

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 141
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 73
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 46
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 44