Nokia назвала дату анонса «самого ожидаемого» смартфона

Компания HMD Global объявила дату своего следующего большого анонса. Тизер мероприятия опубликован в официальном аккаунте Nokia Mobile в Twitter.





Компания опубликовала изображение с очертаниями смартфона и подписью «Готовы представить самый ожидаемый телефон». В сопровождающей заметке отмечается, что мероприятие назначено на 21 августа 2018 года, вторник на следующей неделе.

Хотя название новинки не раскрывается, ожидается, что ей станет флагманский смартфон Nokia 9. Согласно более ранним слухам, он получит безрамочный OLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, топовый процессор Snapdragon 845 от Qualcomm. Относительно камеры строятся разные предположения — от тройной до совсем сложной камеры с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light.