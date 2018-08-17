Oppo показала смартфон с тройной камерой до анонса

Компания Oppo опубликовала тизерный ролик о готовящемся к выпуску смартфоне Oppo R17 Pro, пока не представленном официально. На видео показываются его особенности дизайна, включая тройную основную камеру.


Основной модуль камеры получит меняющуюся двойную апертуру f/1.5-2.4, как у смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+ и Note 9. Второй модуль пока остаётся загадкой, а вот третий относится к категории ToF 3D (Time of Flight), которая определяет дальность объектов и отвечает за функции дополненной реальности.


Как ожидается, Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.

Смартфон получил безрамочный дизайн с экраном, занимающим 91,5% передней панели, причём сканер отпечатков пальцев окажется оптическим и будет встроен прямо в экран. Впрочем, возможна вариация с обычным сканером на задней панели.

Oppo R17 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор общалает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.

Официальный дебют Oppo R17 ожидается 23 августа 2018 года.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R17

Комментарии

Материалы по теме

6-дюймовые безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s получили селфи-камеры на 20 Мп

26 декабря 2017

Oppo F3 с двойной селфи-камерой представлен официально

4 мая 2017

Oppo Find X с тремя выдвижными камерами представлен официально

20 июня

Oppo R11 Plus с двойной камерой поступил в продажу

30 июня 2017

Oppo запускает R11 и R11 Plus с двойными камерами в продажу

9 июня 2017

Oppo рассекретила безрамочный смартфон R15 до анонса

13 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Производитель чехлов показал Sony Xperia XZ3 с одинарной камерой
Nokia назвала дату анонса «самого ожидаемого» смартфона
Операторов заставят перейти на SIM-карты c российским шифрованием

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 141
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 73
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 46
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 44