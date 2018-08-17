Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite на чистом Android

Компания Xiaomi раскрыла подробности о выпуске смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite в России. Оба смартфона выполнены в безрамочном дизайне, но у Xiaomi Mi A2 Lite имеется вырез экрана в стиле iPhone X. Они работают на «чистой» версии Android 8.1 Oreo, продолжая дело прошлогоднего Mi A1 на платформе Android One.

Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию китайской модели Mi 6X, дебютировавшей в апреле этого года. По техническим характеристикам главное отличие сводится к Android One вместо фирменной оболочки MIUI.

Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч.





Xiaomi Mi A2 Lite представляет собой международную версию смартфона Redmi 6 Pro, дебютировавшего в Китае в июне. Он оснащается дисплеем диагональю 5,84 дюйма с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Оба смартфона появятся в российской рознице с 24 августа 2018 года. Xiaomi Mi A2 поступит в продажу по цене 21 990 рублей, а Mi A2 Lite— 15 990 рублей. Они предлагаются в золотистом, голубом и чёрном цветовых вариантах.