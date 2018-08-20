Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, объявил о начале продаж в России смартфонов Alcatel 5V. Модель получила безрамочный дизайн, функцию разблокировки по лицу и ёмкий аккумулятор.





Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1500 пикселей), сканер отпечатков пальцев, фронтальную камеру на 8 Мп, двойную основную камеру на 12+2 Мп, восьмиядерный процессор MediaTek MT6762V, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объёмом до 128 ГБ, аккумулятор на 4000 мАч.





Смартфон работает на Android 8.1 Oreo. Поддерживаются 2 SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), NFC, Bluetooth 4.2, GPS с ГЛОНАСС. Размеры составляют 153,7 х 74,55 х 8,5 мм, а вес — 156 граммов.

Смартфон Alcatel 5V поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.