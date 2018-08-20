Названа цена первого смартфона со сверхпрочным Corning Gorilla Glass 6

Компания Oppo раскрыла будущую цену смартфона Oppo R17, чей официальный анонс должен состояться через пару дней в Китае.


Oppo R17 станет первым смартфоном со сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, он получил сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в дисплей.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16+5 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.

Официальный дебют Oppo R17 ожидается 23 августа. Он будет предлагаться по цене 3499 юаней, что составляет около 510 долларов США.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R17

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