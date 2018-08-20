Названа цена первого смартфона со сверхпрочным Corning Gorilla Glass 6

Компания Oppo раскрыла будущую цену смартфона Oppo R17, чей официальный анонс должен состояться через пару дней в Китае.





Oppo R17 станет первым смартфоном со сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, он получил сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в дисплей.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16+5 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.

Официальный дебют Oppo R17 ожидается 23 августа. Он будет предлагаться по цене 3499 юаней, что составляет около 510 долларов США.