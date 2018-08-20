Sony раскрыла график обновления смартфонов до Android 9.0 Pie

Компания Sony Mobile Communications рассказала о запланированном графике обновления смартфонов Xperia до свежей операционной системы Android 9.0 Pie.





В ноябре 2018 года обновление получат флагманские модели 2017 и 2018 годов, такие как Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ1, XZ Premium и XZ1 Compact. В начале 2019 года апдейт также станет доступен для моделей Xperia XA2, XA2 Plus и XA2 Ultra.

Новая оболочка Xperia UI сочетает в себе «чистый» Android 9.0 и разработки Sony, направленные на повышение удобства смартфонов Xperia. Обновление операционной системы сохранит интеллектуальные технологии энергосбережения Stamina, Battery Care и Qnovo, 3D-сканирование предметов и людей.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.