Раскрыт дизайн нового флагмана Xiaomi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально.





Как ожидается, Xiaomi Mi Mix 3 получит более тонкие рамки вокруг дисплея без «подбородка». Это даёт намёк на куда более высокое соотношение площади экрана к площади передней панели, чем у текущего Mi Mix 2. У модели Mi Mix 2 этот параметр достигает 91,3%, но под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера.

На одном из фото видно, что нижняя рамка, действительно, уменьшена и не несёт селфи-камеры. Также на нижней кромке можно заметить динамик, микрофон и порт USB Type-C. Фото задней панели показывают стеклянный или керамический корпус и двойную основную камеру. Сканера отпечатков пальцев на задней панели нет, он может быть интегрирован в экран.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 может состояться 15 сентября 2018 года.