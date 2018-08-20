Названа дата выхода нового флагмана ZTE

Компания ZTE разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, посвящённое следующему большому анонсу. Оно пройдёт 30 августа 2018 года в Берлине к открытию выставки IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября.





В приглашении видна цифр 9 и упоминание 5G. Судя по всему, гвоздём программы станет безрамочный смартфон ZTE Axon 9 с четырьмя камерами. Он ожидался по слухам ещё ближе к началу года, но торговые санкции США сорвали планы производителя.

Согласно более ранним утечкам, ZTE Axon 9 получит 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android Oreo «из коробки».