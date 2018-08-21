В России досрочно рассекретили новые Apple Watch

Компания Apple готовит к выпуску новые смарт-часы Apple Watch. Запись о них уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».





В базе данных ЕЭК упоминается шесть новых моделей Apple Watch — A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 и A2008. Все они работают на программной платформе watchOS 5.





Характеристики будущих Apple Watch на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.

Как ожидается, смарт-часы Apple Watch могут дебютировать в сентябре одновременно с новыми iPhone и AirPods. Согласно более ранним утечкам, следующее поколение смарт-часов Apple Watch получит новый дизайн, более долгое время автономной работы и увеличенный на 15% дисплей.

Смарт-часы Apple Watch Series 4 смогут работать дольше благодаря повышенной ёмкости батареи и оптимизированного отслеживания показателей здоровья пользователя. Размер дисплея увеличится за счёт более тонких рамок, но может слегка вырасти и общий размер гаджета.

Отметим, что Apple не меняла дизайн смарт-часов с выхода оригинальных Apple Watch в 2015 году. Так что изменение внешнего вида через три года выглядит вполне закономерным.