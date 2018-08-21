Новый флагман Google снова засветился в Торонто

В сети появились новые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3 XL, пока не представленного компанией Google официально. Фото снова опубликовал канадский ресурс MobileSyrup.



На прошлой неделе MobileSyrup опубликовал фото Pixel 3 XL, который был замечен и сфотографирован в в трамвае в Торонто. Теперь другой глазастый читатель ресурса сумел заметить пользователя с Pixel 3 XL в метро в Торонто.


Пользователь использовал на Pixel 3 XL мессенджер WhatsApp. Интересно, что на фото виден не только вырез дисплея в стиле iPhone X, но и двойная фронтальная камера с динамиком. Задняя панель видна хуже, но, судя по всему, камера на ней одинарная.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

По другим источникам, диагональ Pixel 3 XL достигнет 6,7 дюйма, а разрешение составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

Источник
MobileSyrup
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