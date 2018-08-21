Рендеры Huawei Mate 20 показали каплевидный вырез и тройную камеру

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Huawei Mate 20, пока не представленном производителем официально. Ими поделились пользователи сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Как отмечает источник, опубликованные рендеры основаны на настоящих фотографиях инженерного образца Huawei Mate 20, которые попали в руки XDA Developers от достоверного китайского источника.

На рендерах видны основные особенности дизайна смартфона. Он получил безрамочный дизайн с небольшим каплевидным вырезом экрана. Над этим вырезом расположен динамик. На верхней грани расположен 3,5-мм разъём для наушников. На нижней — микрофон, порт USB Type-C и второй динамик. Задняя панель смартфона стеклянная, что даёт возможность быстрой зарядки. Основная камера тройная.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал новый топовый процессор HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Аккумулятор обладает ёмкостью 4300 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Официальный дебют Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro ожидается в октябре 2018 года.