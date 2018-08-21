Объявлена российская цена мощного Huawei Nova 3

Компания Huawei объявила о скором выпуске в России смартфона Nova 3. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двумя двойными камерами и функциями фотосъёмки на основе искусственного интеллекта.


Он заключён в корпус с металлической рамкой и стеклянными панелями. Huawei Nova 3 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+24 Мп и двойной фронтальной 24+2 Мп.

Аппаратной основой стал топовый процессор Huawei Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч и поддерживает быструю зарядку. Предусмотрены две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, порт USB 2.0 Type-C. Размеры составляют 157 х 73,7 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживается новая технология графического ускорения GPU Turbo.

Продажи Huawei Nova 3 в России стартуют 25 августа в черном и градиентном фиолетовом цвете по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Nova 3

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