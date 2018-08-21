Nokia представила свой «самый ожидаемый» смартфон

Как и было обещано, компания HMD Global представила сегодня «самый ожидаемый телефон» в международном масштабе. Им оказался смартфон Nokia 6.1 Plus.


Смартфон представляет собой международную версию Nokia X6, дебютировавшего в Китае в мае. В июне модель впервые вышла за пределы Китая, дебютировав в Гонконге.



Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo — Android One, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.

Nokia 6.1 Plus будет доступен в трех цветовых вариантах – глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый тёмно-синий. Смартфон появится в продаже в ряде стран в августе, ориентировочная розничная цена составит €249. Российская цена пока не объявлена.

Источник
Nokia
Теги
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